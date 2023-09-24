İddia: CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayının Cemal Canpolat olduğu ve kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanacağı öne sürüldü.

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. En çok delegeye sahip olan İstanbul'da "değişim" çağrısı yapanların adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı.

Gerçek Gündem'in haberine göre; CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayı Cemal Canpolat oldu. Canpolat adaylığını kısa süre içerisinde açıklayacak.