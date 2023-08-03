İddia: AKP yerel seçimde Ankara için Hulusi Akar'ı düşünüyor

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AKP Kayseri Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı gösterebileceğine dair edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Altaylı konuya ilişkin, "Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın "AK Parti’den Ankara sürprizi" başlıklı yazısı şöyle:

"Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde.

Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir.

Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum."