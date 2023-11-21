İddia: ABD, SDG'ye hava savunma sistemi silahları sağladı, kullanmayı öğretiyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarının ardından Irak ve Suriye’de ABD üslerine İHA ve SİHA'larla onlarca saldırı düzenlendi. Yakın dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in Suriye’nin kuzeyine yönelik hava operasyonları da yoğunlaştı.

Artan saldırılar üzerine ABD'nin, PYD’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi eğitimi vermeye başladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda SDG’ye hava savunma sistemi silahları sağlandığı da iddia edildi.

T24'te yer alan habere göre, ABD ve koalisyon güçleri son bir haftada Irak'taki kara ve hava harekatlarını arttırdı. Asker ve askeri danışmanları taşıyan çok sayıda uçak Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan Ayn el-Esad'daki Amerikan askeri üssüne indi. Anbar vilayetinin batısındaki üslerdeki faaliyetlere ve Suriye sınırı yakınında ABD’nin kara keşif operasyonlarına birkaç yıl aradan sonra yeniden başlandı.

ABD’nin devasa askeri ve lojistik araç konvoylarınınsa Irak'ın Bağdat, Basra, Erbil dahil ülkenin farklı bölgelerindeki ABD üslerine doğru hareket halinde olduğu bildirildi. Bu faaliyetin ABD’nin bölgede İran bağlantılı silahlı gruplara yönelik kapsamlı bir hareketin hazırlığı olabileceği ifade ediliyor.

Gazeteci Yavuz Özcan, X hesabından “Rojava’da hava savunma sistemi eğitimi başladı” başlığı ile verdiği bilgide, 80 SDG’linin kısa-orta menzilli savunma sistemleri üzerinde eğitim alacağını ileri sürdü.