İcra dosyaları son 4,5 ayda yüzde 30 arttı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 Ocak – 13 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini belirterek, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını açıkladı.

'Vatandaş faize çalışıyor'

Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerin ve TOKİ’ye olan borcunun 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, “Vatandaş anaparayı bile ödeyemiyor; faize çalışıyor. Bankalara yılın ilk 3 aylık döneminde ödenen faiz tutarı 36,5 milyar TL” dedi.

Bankalara ödenen faiz 36,5 milyar TL

Burhanettin Bulut borçlu vatandaş sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30,7 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 27,6 milyar lira. Vatandaş anaparayı bıraktı, borcun faizine çalışıyor. Tüketici kredileri ve kredi kartları için bu yıl ocak-mart döneminde bankalara ödenen faiz 36,5 milyar lira.” dedi.

Toplamda 23 milyon 459 bin icra dosyası var

Bulut, 1 Ocak – 13 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını belirterek, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 13 Mayıs tarihi itibariyle 23 milyon 459 bine çıktığını açıkladı.