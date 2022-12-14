İçme sütü üretimi hızla geriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, içme sütü üretimi hızla gerilemeye devam ediyor. Ekim ayındaki içme sütü üretimi, bir önceki aya göre yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimindeki yıllık kayıp ise yüzde 24,1 oldu.

TÜİK, ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini bugün yayımladı. Buna göre; Ekim'de ticari süt işletmelerince 725 bin 868 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 azaldı. Toplanan süt miktarı, ocak-eylül döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 geriledi.

TÜİK verilerine göre, içme sütü üretimindeki gerileme Ekim ayında da devam etti. Eylül ayında 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi, Ekim ayında yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretiminin geçen yılın Ekim ayına göre düşüşü ise yüzde 24,1'e ulaştı.

Tereyağı üretimindeki yıllık düşüş yüzde 27,1

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tereyağı, ayran, peynir ve yoğurt üretimi de geriledi. Buna göre; Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tereyağı üretimi yüzde 27,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı. (ANKA)