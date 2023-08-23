İçkili fotoğraf paylaşan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan bir okul müdürü, sosyal medya hesabından içki içtiği bir fotoğrafını paylaşmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görevden uzaklaştırma işleminde Çanakkale Valiliği'ne gönderdiği yazıda "özel hayatındaki bazı hallerini içeren sosyal medya paylaşımları” ifadelerine yer verdi.

Birgün'de yer alan habere göre, karara tepki gösteren Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların özel yaşama ilişkin olduğuna dikkat çekilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karardan dönülmesi yönünde çağrı yapıldı.

"Bu uygulamadan çıkan sonuç şu dur ki; Milli Eğitim Bakanlığı, personeli kamu görevlisine özel hayatında içki içmeyi de yasaklamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar en hafif ifadesiyle vahimdir, ayrımcılık niteliğinde suçtur ve özel hayata açık bir müdahaledir. Anayasamızda güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliği, kamu görevlileri için de geçerli olup, idare hizmet dışında kamu görevlisinin yaşam tarzına müdahale edilemez. Dahası Anayasa’nın 2. Maddesinde ifade edildiği üzere demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde özel yaşamda içki içmek diye bir suç türü yoktur.

'AKP cadı avını sürdürüyor'

"Görünen o ki MEB, AKP zihniyetinin onayladığı yaşam tarzını benimsemeyen yani kendisi gibi düşünmeyen tüm eğitim emekçilerini sosyal medyadan tespit edip haklarında işlem başlatmak için cadı avı sürdürmeye başlamıştır. Sosyal medya için getirilen yasaklar, emekçilere açılan soruşturmalar ve AKP yandaşı trollerin sosyal medyada yürüttüğü linç kampanyaları söz konusu baskının ulaştığı boyutları açıkça gözler önüne sermektedir.

Suç duyurusunda bulunulacak

"Milli Eğitim Bakanlığını Uyarıyoruz! Anayasa’nın temel ilkelerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerini alt üst edecek bu yanlıştan derhal dönmek zorundasınız. Kamu görevlisine belli bir siyasi görüşe yönelik yaşam tarzı dayatması, Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır. Bu uygulamaya imza atan tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak, tüm örgütlü gücümüzle bu dayatmaya eylemlilik sürecimizle karşı koyacağız. Eğitim-İş olarak, üyemizin yalnız olmadığını, temel hak ve özgürlüklerini çiğnetmeyeceğimizin, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğimizin çok iyi bilinmesini istiyoruz!"