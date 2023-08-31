İçkili fotoğraf ihraç gerekçesi oldu, Eğitim-İş sordu: 'Gizli şeriat yasaları mı uygulanıyor?'

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sosyal medya hesabında içki fotoğrafı paylaşması gerekçesiyle okul müdürünün görevden uzaklaştırılmasına Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi. Bugün Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın katılımıyla Çanakkale Valiliği önünde bir eylem gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ''Kamu görevlileri için gizli şeriat yasaları mı getirildi?" sorusunu soran Kadem Özbay yaşananları özel hayata müdahale olarak yorumladı.

Özbay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu haksız ve hadsiz görevden almanın adını açıkça koymak gerekir: Bu, yaşam tarzına müdahaledir. Bu, kamu görevlisine 'Senin özel hayatında ne içeceğine ne yiyeceğine ne giyeceğine ne konuşacağına ne okuyacağına kısacası senin adına her şeye ben karar veririm demektir! Benim istediğim gibi yaşamaya mecbursun' demektir!"

Gerçekleşen eylemde "Boyun eğme memlekete sahip çık'', ''Bu fermanı yazanlar hesap verecek'', ''Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atıldı. Eylem alkışlarla sona erdi.