'İçki yasaklansın' eylemi sırasında parti yöneticisi tekel bayisine saldırdı

Eski Madhya Pradesh Eyalet Başkanı ve kıdemli Bharatiya Janata Partisi (BJP) yöneticisi Uma Bharti, dün düzenledikleri içki yasağı eyleminde bir dükkâna saldırdı.

Madhya Pradesh eyaletinde aşırı sağcı BJP aylardır içki yasağı talebiyle şiddetli eylemler düzenliyor.

Hindistan'ın iktidar partisi olan BJP yöneticisi Uma Bharati, Madhya Pradesh eyaletinin Bhopal semtindeki bir içki dükkanına tuğla fırlattı ve yerel yönetime bölgedeki tüm içki dükkanlarını kapatması "için bir hafta süre verdi".

Uma Bharti'nin tuğla fırlatmasını takiben yandaşlarının tezahüratlara başladığı görülüyor.

Öte yandan Madhya Pradesh Eyaleti'nde yerel yönetim Bharti'nin kendi partisi BJP'nin elinde.

Bharti, kişisel Twitter hesabı üzerinden tuğla attığı görüntüler eşliğinde şu mesajı paylaştı:

"Barkheda Pathhani bölgesinde (Bhopal) bir işçi kolonisinde bulunan ve kapalı alanda içkinin servis edildiği bir dizi tekel bayisi var.

Bu işçilerin paraları bu dükkanlarda tükeniyor. Yerli kadınlar ve diğer sakinler, tekel bayilerinin hükümet politikasını ihlal etmesi nedeniyle itiraz ettiler ve protesto gerçekleştirdiler. Yönetim geçmişte birkaç kez dükkanları kapatacağına dair güvence vermişti. Ama Bu uzun yıllardır olmadı."

Eyalette alkollü içki satan 2 bin 544 dükkân bulunmakta.

Hindistan'da alkollü içki yasağı bulunan BJP kontrolündeki birden çok eyalet bulunuyor. "Alkolsüz eyaletlerden" Bihar, sürekli sahte içki kaynalı ölümlerle gündeme geliyor.