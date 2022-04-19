İçki ve sigaraya zam geliyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, sarmalık kıyılmış tütün ve fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarındaki artış yapıldı.

Buna göre, sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi. Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17.3457 TL olan maktu ÖTV tutarı 29.5849 TL'ye yükseldi.

ÖTV oranının artırılmasının ardından şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14,4 olarak yansıdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni zamlı fiyatları paylaşan Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, ''Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı yüzde 14,4. Şhot ürünlere 5 TL zam geçişi oldu. Tütün içinde ÖTV oranı yüzde 40 dan yüzde 55 e yükseldi. Zamlar duracak gibi değil'' ifadelerini kullandı.

Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.