İçişleri'nden sığınmacı açıklaması: Resmi rakamlar itibarsızlaştırılıyor

Türkiye'deki sığınmacı sayısına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medyada yazılan ve kurumlar tarafından paylaşılan verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Çataklı, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 sığınmacı bulunduğunu söyleyen Çataklı, "Bunların tamamı sığınmacı değildir. Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır" dedi.

Çataklı, şunları söyledi:

"Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka bir şey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz."