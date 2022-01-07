İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu İBB dosyalarına ne oldu?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyalarını ve zarar listesini açıkladı.

Öztürk, İçişleri Bakanlığı bu dosyalara el koydu. "Ne oldu bu dosyalar?” sorusunu hatırlatarak "işte sonuç" dedi ve o dosyalar ile birlikte oluşan zararları da köşesinden paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 dosya hazırlandı. 13 milyar 202 milyon liralık bir kamu zararı olduğu belirlendi. Bakanlık bu dosyalara el koydu. Ne oldu bu dosyalar?” sorusuna cevap veren Öztürk’ün yazısında dosyalardan bölümler aktarıldı.

Öztürk'ün yazısındaki dosyalar şöyle:

Çamlık Mahallesi'nde yer alan öğrenci yurdu binalarının Kiptaş tarafından Bilim ve İnsan Vakfı'na 49 yıllığına yapılan tahsis işleminin yasal dayanağının olmadığı, anılan şirketin hali hazırda aylık 124.905,00 TL'lik kira gelirinden mahrum kalındığı işlemlerinin incelenip soruşturulması için ‘Başkanlık Oluru' alınmış, ancak iş devralınmıştır.

İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri (ÎSMEK) Hizmet Alımı İşi'ne ilişkin iş ve işlemlerin tüm yönleri ile incelenip araştırılması hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

Sarıyer ilçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesindeki Gecekonduların DÖNÜŞÜMÜNE ilişkin çalışma ile ilgili Belediye Başkanlığımız, S.S. Oto Sanatkârları Konut Yapı Kooperatifi ve Cemre inşaat Turizm San ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesindeki iş ve işlemlerin incelenmesi çalışmaları devam ederken iş devralınmıştır.

Kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği kanısı oluşmuştur. Bu çerçevede, Beltur şirketinin yaptığı tüm etkinliklerin, bu etkinliklerin hangi kişi ve kurumlar adına düzenlediğinin, İBB ve İBB'nin şirketleri adına düzenlenmiş gibi gözüken etkinliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, yapılmış gibi gözüken etkinlikler nedeniyle yapılan giderlerin başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığının tespiti çalışması devam ederken iş devralınmıştır

Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. Tic. A.Ş. tarafından Güven Su San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Hisse Devri Protokolüyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve konunun savcılığa intikal ettirilme aşamasında Mülkiye müfettişlerine intikal ettirilmiştir. – Fatih'te Fatih İlim ve Kültür Vakfına ait taşınmazların Büyükşehir Belediyemizce neden alındığı hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

Esenler'de 1.913 m2'lik yeşil alanın Büyükşehir Belediyemizce maliki Müslüm Duras'tan 6.150.000 TL'ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Müslüm Duras, Esenler İBB AKP Meclis Üyesi İlyas Duran'ın babası)

Avcılar'da 664 m2'lik Türkiye İlmi ve İctimai Hizmetler Vakfı'na ait riskli binanın 5.700.000,00 TL'ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Hizmet protokolü çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdai Vakfı'na verilmek istenmiş ancak, riskli yapı olduğu için alındıktan sonra kullanılmadan yıkılmıştır.)

Büyükçekmece'de 1.705 m2'lik ilköğretim tesis alanının Büyükşehir Belediyemizce hangi gerekçe ile alındığı, Emlak Müdürlüğümüzün değerlemesine göre 2.558.550,00 TL olabilecek yerin 3.650.000,00 TL'ye alınma gerekçesine ilişkin araştırma yapılırken iş devralınmıştır.

Bayrampaşa'da 898 m2'lik maliki Süleyman Sancak'ın taşınmazı 2.500.000,00 TL'ye neden kamulaştırıldığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. – Fatih'te konut alanı planlı 210 m2'lik dükkan 3.200.000 TL ödenerek neden alındığı hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Alınan dükkan Sıcak Yuva Vakfı'nın tam altında yer alıyor.)

İtfaiye araçlarının alım süreci incelenirken iş devralınmıştır. İGDAŞ'ın “3 Boyutlu Uygulama Geliştirme İyileştirme Hizmeti Alımı Sözleşmesinin incelenip araştırılması hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

Tuzla Belediyesi mülkiyetindeki ilköğretim tesis alanı niteliğindeki 2.962 m2 arazinin tamamı ile Tuzla Belediyesi'nin hissesine tekabül eden belediye hizmet alanı niteliğindeki 7.091 m2'lik alanın 10.005.876,00 TL bedelle satın alınması hususunda araştırma inceleme onayı alınmış, ancak iş devralınmıştır.

Bahçelievler Belediyesi, Beykoz, Esenler, Çekmeköy, Sancaktepe, Güngören, Eyüpsultan, Sultangazi, Tuzla belediyeleri mülkiyetindeki arsaların satın alınması hususunda araştırma inceleme onayı alınmış, ancak iş devralınmıştır.

Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi ihalesi kapsamında yapılan iş ve işlemler neticesinde, 67.307.129,76 TL'lik kamu zararının oluşmuş olduğu iddiasının incelenip araştırılması için onay alınmış, ancak iş devralınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inceleme ve araştırma konusu dosyaların konuları ve yaklaşık belediye zararlar Kılıçdaroğlu'na verilen bilgilere göre şöyle: