İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlık savunması: El Kaide’ci değil, ÖSO’cu

Ecnad'üş Şam adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza'ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğine dair iddialarla ilgili verilen soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanlığı, 'Ecnad’üş Şam’ın iddia edildiği gibi El Kaide’ye bağlı değil Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı bir grup olduğu' ifade edildi.

Yetkin Report'ta yer alan habere göre, CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, İçişleri Bakanlığı’na 11 Ekim 2021 tarihinde soru önergesi vererek Ebu Hamza’ya TC vatandaşlığı verilmeden önce hakkında herhangi bir tahkikat yapılıp yapılmadığını sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla soru önergesine 29 Temmuz 2022 tarihinde verilen yanıtta; 'Hamza’nın iddia edildiği gibi El Kaide ile bağlantısının saptanmadığı, Ecnad’üş Şam’ın iddia edildiği gibi El Kaide’ye bağlı değil Özgür Suriye Ordusu’na bağlı bir grup olduğunun tespit edildiği, Hamza’nın Türkiye vatandaşlığına alınma kriterlerine karşıt bir durum oluşturmadığı' belirtildi.

Cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Manar Alshami isimli şahsın Türk vatandaşlığına alınmasına ilişkin dosyası Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup ilgili birimler tarafından şahıs hakkında yapılan inceleme ve araştırmada suç unsuru oluşabilecek herhangi bir durum tespit edilmemiştir.”