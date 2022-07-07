İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, iftira, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Özdağ'ın 4 Temmuz'daki basın açıklamasında "iç savaş çıkacağı" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.