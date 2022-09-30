İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşması tartışma konusu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi. Aylar öncesinde verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 Eylül’de tebliğ edilmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’daki 6,6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23,3'le hissedarı olduğu Hilton Oteli'ni soruşturma konusu yaptı. Hilton Oteli'nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve "kamu zararı oluştuğu" gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde yapılan otelin otopark gelirlerinin yüzde 50'sinin İzmir Büyükşehir'e verilmesi gerekirken yıllar boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer'in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin Mali Hizmetler ile Genel Sekreterlik birimlerinde görev yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma izni verildi.

Mehmet Nafiz Günal'a ait Günal İnşaat'ın yaptığı otelle ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile 4 belediye yöneticisi ise "zaman aşımı" gerekçesiyle soruşturma dışında tutuldu.

Prof. Dr. Ayşen Uysal'a soruşturma

Aynı gün, yani 28 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili oldu. Fransa'da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal'ın belediye iştiraki Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi.

Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, Seferihisar'ın Ulamış Köyü'ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi'ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

'Yeni tebliğ edildi' idiası

Soruşturma izinlerinin önceki tarihlerde verilmesine karşın 28 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmesi dikkat çekti. Hilton Oteli'nden doğan alacaklarla ilgili soruşturma izninin İçişleri Bakanlığı'nca geçen nisan ayında verildiği belirtilirken Grand Plaza ile ilgili soruşturma izni tarihinin de önce olduğu ileri sürüldü.

Tunç Soyer ve hukukçular, soruşturmalar kapsamında savunmalarını verecek. Bu savunmaların ardından konuların yargıya taşınıp taşınmayacağı belli olacak. (ANKA)