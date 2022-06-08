İçişleri Bakanlığı'ndan 'silahlanma' haberine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet gazetesinde bireysel silahlanmaya ilişkin yayımlanan habere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, verilen haberde, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Haberde, “2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100’den fazla arttığı” yönündeki iddianın doğru olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“2018 yılında, 10.869’u bulundurma, 39.516’sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385’tir. 2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495’i bulundurma, 41.234’ü taşıma olmak üzere toplam 57.729’dur.

Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir."

Bakanlıktan ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları ise şu şekilde sıralandı: İtalya %11,5, Çek Cumhuriyeti, %8,3, Almanya %6,6, İspanya %6,3, Fransa %4,8 ve Türkiye %3.