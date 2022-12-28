İçişleri Bakanlığı'ndan Murat Ongun'a 'işe alım' çıkışı: Siz aldınız, örtülediniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör soruşturması" hakkında "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı'nı paylaşmıştı.

Murat Ongun'a yanıt veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, "Yine yalanınla yakalandın Murat. 2016’da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç’ın kardeşi Muharrem Kılıç kim? Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018’de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi" açıklamasını yaptı.

Murat Ongun, Bakan Soylu'nun "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu söyleyerek, 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı' paylaştı. Ongun, "Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir" demişti.