İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına bağlı olarak karayolu üzerindeki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi. Bu kapsamda trafik denetimlerinin 7 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.

Trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımı için “Bayramınız Kemerli Olsun” paylaşımları yapılacağı belirtilirken, tatil süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev almayacak.

Uygunsuz park etmelerin önüne geçilmesi için denetimlerin olacağı, şehirlerarası otobüs denetimlerine ağırlık verileceği duyuruldu.