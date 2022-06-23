Kurbanlık fiyatlarına yüzde 100'ün üzerinde zam

Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre, büyükbaş hayvanda yüzde 107,6, küçükbaş hayvanda ise yüzde 90,6 oranında arttı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu yıl ülkemizde ortalama fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin TL, küçükbaşta ise 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişeceği tahmin ediliyor” dedi.

TZOB’un tahminine göre, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında azalma olacak. Bu yıl yaklaşık 720 bin büyükbaş, 2 milyon 150 bin küçükbaş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.