İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Vakfı'nın yardım toplama kampanyasına izin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğine dair açıklaması tartışılmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi, İstanbul Valiliği'nde tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.