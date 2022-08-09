İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun sızdırılan MOBESE görüntülerine yanıt

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile yediği yemeğe ilişkin MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

DW Türkçe’nin İçişleri Bakanlığı'na bilgi edinme kanunu kapsamında sorduğu, MOBESE görüntülerinin sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin soruya 6 ay sonra verilen yanıtta, konuya ilişkin görevlendirilen müfettişlerce inceleme yapıldığı belirtildi.

Yanıtta, “Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkinin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın yanıtında, MOBESE kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan muhabirlerin haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığı hatta kamu görevlisi dahi olmadığı da vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla gönderilen yanıtın altına ise “Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir” notunun düşülmesi dikkat çekti.