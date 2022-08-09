İmamoğlu Bağcılar Cemevi'ni ziyaret etti

Bağcılar Cemevi’ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Alevi yurttaşlarımın Muharrem ayındaki bu oruç açma sofrasında bulunmak, gerçekten benim için onurdur, gururdur" dedi.

İmamoğlu, "Beni ailenizden bir fert, ama kardeşiniz ama arkadaşınız, ama büyüğünüz, ama küçüğünüz olarak kabul etmenizi, dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Cemevlerimiz, Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir'

İmamoğlu, Bağcılar Cemevi’ne gerçekleştirdiği ziyarette şöyle konuştu:

"Her inançtan ya da gruptan vatandaşa olduğu gibi, Alevi yurttaşların da yanında olacağız. Bu noktada net olarak birçok yerde ifade ediyorum ki, insanlarımızın zihnine nakşolsun. Alevi vatandaşlarımızın bu güzel ibadethanesinde, cemevinde bulunan bir kardeşiniz, bir hemşehriniz, bir Belediye Başkanınız olarak söylüyorum ki; cemevlerimiz, Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Dolayısıyla eşit hizmet, eşit vatandaş anlayışıyla Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerine dönük her türlü hizmet almalarında ‘mış’ gibi yapmayıp, gerçekten bu duyguyu kabul ederek, hissederek, onların yanında olarak, onların ihtiyaçlarına koşmaya hepinizin huzurunda bir kez daha söz veriyorum." (ANKA)