İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Bakan'ın MERNİS iddiasına suç duyurusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS), "verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin, "MERNİS altyapısında bulunmayan birtakım sorgulama bilgilerinin, MERNİS bilgisiymiş gibi sunulması en basitinden sisteme ve verilen emeğe saygısızlıktır" dedi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, MERNİS verilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Yine bildik FETÖ taktikleriyle milletin kendisine verdiği vekaleti, milletin kafasını karıştırmak, devlete ve kurumlara güveni sarsmak için kullanarak, her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkıyor. Keşke bu enerjisini doğru bilgiye ulaşmak için harcayan bir vekil olabilseydi" ifadelerini kullanan Ersoy, "MERNİS'in kapalı devre çalışan, internet ortamına kapalı bir sistem olduğunu ve her yıl düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırıldığını" kaydetti.

'Suç duyurusunda bulunuyoruz'

Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, "güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlarla ortaya konulduğu"nu kaydeden Ersoy, "verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin bulunmadığının tespit edildiğini ve MERNİS'in dünyanın en güvenli sistemlerinden birisi olduğunu" iddia etti.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"MERNİS altyapısında bulunmayan birtakım sorgulama bilgilerinin, MERNİS bilgisiymiş gibi sunulması en basitinden sisteme ve verilen emeğe saygısızlıktır. Kasıtlı olarak bu tür dezenformasyon bilgileri yayan ilgiliyi kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."