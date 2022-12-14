'Kimlik bilgileri çalındı mı, satıldı mı?'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından kimlik hırsızlığı paylaşımlarda bulundu.

Bakan, "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor" ifadesini kullanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?" dedi.