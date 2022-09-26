İçişleri Bakanlığı'ndan Amedspor maçına soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kendi sahasında ligin 6’ncı haftasında Bursaspor ile karşılaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 2-0 galibiyet kazanan Amedspor’a desteğe gelen taraftara polis saldırısı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, maç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında “Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Rudaw Türkçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "#Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan #Amedspor-Bursaspor maçından önce maça gelen bir grup PDK Bakur ve CNK üyesi, #Kürdistan Bayrağı açtı" denilmişti.