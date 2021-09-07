'İçişleri Bakanlığı’nda sular durulmuyor': 53 mülki idare amirine ihraç

T24 yazarı Tolga Şardan Cemaatin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kaymakam vali yapılanmasıyla ilgili “İçişleri Bakanlığı’nda sular durulmuyor” diyerek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şardan’a göre, bakanlığın iç dinamiklerinde de hareketli günler yaşanıyor.

“Önceki hafta sonu yeni gelişme ve önemli bir gelişme daha yaşandı bakanlıkta” diyen Şardan “Aldığım bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında FETÖ soruşturması başlatılan kaymakamlardan bir bölümü 27 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı’nca ihraç edildi. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgiler çerçevesinde ilk aşamada 53 mülki idare amirinin “FETÖ’yle bağlantıları olduğu” gerekçesiyle devletle ilişiği kesildi" diye yazdı.

Resmi bir açıklama yapılmadığını aktaran Şardan, bakanlık personel bilgi sisteminde yapılan kimlik kontrolleri sonrasında ihraçların gerçekleştiği anlaşıldığını belirterek şunları yazdı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 400’den fazla mülki idare amirinin adı araştırılıyor. Ayrıca 40’dan fazla Gülen Cemaati'nin “hususi”ler olarak adlandırdığı “mahrem imam”lar tespit edildi.

Peyderpey operasyonlar yapılıyor.

Sayılara bakıldığında, FETÖ’nün “adliye, Mülkiye, askeriye” hedefinde ne kadar etkin olduğu ve yoğun biçimde örgütlendiği daha net görülüyor.

Halen bu soruşturmalarda adı geçen mülki idare amirlerinin devlete alınırken kimlerin görevde olduğu, kimlerin referans olduğu, sınavların yapıldığı dönemlerde hangi üst düzey isimlerin İçişleri Bakanlığı’nda görevli oldukları isim isim ortada. Herkes, herkesi biliyor.

Bugün FETÖ’cü olduğu anlaşılan mülki idare amirlerinin, 15 Temmuz’dan sonra atamalarına imza konulmasının bir ya da birden fazla sorumlusu olması gerek artık.

Bu konuda son olarak ilave edeyim, bakanlık kaynakları önümüzdeki günlerde yeni ihraçlar olabileceğine dikkat çekiyor.”