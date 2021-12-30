İçişleri Bakanlığı 'yılbaşı tedbirlerini' açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi için tedbirler alındığını ve bu kapsamda toplamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.

Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 30.12.2021 günü saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522, Emniyet Genel Müdürlüğünce ise 7 bin 560 adet uygulama noktası oluşturuldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca; 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce; 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel, 38 bin 741 ekip, 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.