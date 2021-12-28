İçişleri Bakanlığı: Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde hayvan türlerine yönelik 30 bin 82 ihbar yapıldı.

Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 577 kişi adli makamlara sevk edildi.

"Hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bıraktığı" söylenen 1740 kişi hakkında TCK'nın "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü gereğince adli işlem yapıldı. Tehlikeli köpek ırklarını ağızlıksız ve maskesiz gezdiren 1964 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa besleyen 384 kişiye idari para cezası verildi.