İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 11-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 776 göçmenin yakalandığını, 2 bin 597 göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamaya göre, Türkiye genelinde son bir haftada toplam 4 bin 776 göçmen yakalandı.

Yasadışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan bin 390'ı Afganistan, 426'sı Pakistan uyruklu toplam 2 bin 597 göçmen sınır dışı edildi.

Yasadışı göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen göçmen sayısı 104 bin 272'ye ulaştı. 18 bin 135 göçmenin sınır dışı işleminin sürdüğü bildirildi.

Son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen göçmen sayısının 3 bin 214 olduğu bildirildi. Yılbaşından 17 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının da 251 bin 941 olduğu ifade edildi.

Geri gönderme merkezlerinde 18 bin 135 göçmenin bulunduğu açıklandı.

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