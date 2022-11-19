İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamaya göre, Türkiye genelinde son bir haftada toplam 4 bin 776 göçmen yakalandı.

Yasadışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan bin 390'ı Afganistan, 426'sı Pakistan uyruklu toplam 2 bin 597 göçmen sınır dışı edildi.

Yasadışı göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen göçmen sayısı 104 bin 272'ye ulaştı. 18 bin 135 göçmenin sınır dışı işleminin sürdüğü bildirildi.

Son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen göçmen sayısının 3 bin 214 olduğu bildirildi. Yılbaşından 17 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının da 251 bin 941 olduğu ifade edildi.

Geri gönderme merkezlerinde 18 bin 135 göçmenin bulunduğu açıklandı.