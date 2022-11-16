BM ülkelere göre Ukraynalı göçmen sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) yayınladığı verilere göre, Rusya'nın komşu ülkesine 24 Şubat günü başlattığı saldırıyı takiben 15 Kasım'a kadar, Ukrayna'yı terk eden insan sayısı 15 milyon 354 bin 147 oldu.

Öte yandan ülkeyi terk edenler arasında Ukrayna'ya geri dönenlerin sayısıysa 7 milyon 747 bin 450 olarak açıklandı.

Açıklanan UNHCR verilerine göre Rusya en çok göçmenin yerleştiği ülke oldu. Verilere göre en çok Ukraynalı göçmenin bulunduğu ülkeler şöyle oldu:

Rusya: 2 milyon 852 bin 395 kişi Polonya: 1 milyon 497 bin 849 kişi Almanya: 1 milyon 19 bin 789 kişi Çekya: 460 bin 415 kişi İtalya: 173 bin 231 kişi İspanya: 153 bin 54 kişi Bulgaristan: 145 bin 560 kişi Türkiye: 145 bin kişi İngiltere: 143 bin 100 kişi Fransa: 118 bin 994 kişi Slovakya: 100 bin 783 kişi

Ukraynalı göçmenlerin sayısı başka hiçbir ülkede 100 bini geçmiyor.

UNHCR'ye göre 4 milyon 725 bin 612 kadar Ukraynalı göçmen, bulundukları ülkelerde ulusal geçici koruma ve destek programlarına dahil edilmiş durumda.