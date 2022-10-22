Ukrayna Başbakanı: Daha çok silah yollamazsanız sizi bir göç tsunamisi bekliyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, Kiev'e daha fazla silah tedariki olmazsa Avrupa'yı bir "göç tsunamisi"nin beklediğini ifade etti.

Ukrayna Başbakanı Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demecinde batılı ülkelerin hava savunma sistemleri sağlaması gerektiğini söylerken Rusya'nın Avrupa'da bir mülteci krizi yaratmak istediğini iddia etti.

Kiev'in açıklamalarına göre, Şubat ayında Rusya'nın saldırısının başlamasından bu yana en az sekiz milyon kişi ülkeyi terk etti.

Başbakan gazeteye verdiği demecinde Almanya'nın IRIS-T savunma sistemlerini sağlamasının ardından Kiev'in hevesle mühimmat beklediğini söylerken, "Çünkü Ukrayna'da elektrik, ısıtma veya su yoksa, bu yeni bir göç tsunamisi tetiklenebilir" dedi.

Rusya, Ekim ayında Ukrayna altyapısına hassas saldırılara başladı. Ukrayna Rusya'nın bombardımanı sonucu elektrik santrallerinin en az yüzde 30'unun imha edildiğini açıkladı.