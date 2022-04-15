İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, "Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" denildi.

Açıklamada, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4 bin 206’sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227’sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamadaysa şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23 bin 72'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39 bin 525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4 bin 661'i Afganistan, bin 418'i Pakistan olmak üzere toplam 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7 bin 684'ü İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 7 bin 590'ı sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."