İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, "Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" denildi.
Açıklamada, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4 bin 206’sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227’sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamadaysa şu ifadelere yer verildi: