İçişleri Bakanlığı: Saldırganlardan birinin PKK üyesi olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı bugün Ankara'da gerçekleştirilen saldırının faillerinden birinin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, bugün Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:
 
Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.
 
Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:
 
(9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,
(3) adet el bombası
(1) adet roketatar
(1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca
(1) adet Blow marka tabanca
(1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,
(1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.
 
Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir."

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