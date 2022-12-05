İçişleri Bakanlığı oy kullanabilecek Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklama yaptığını hatırlattı.

Bu tartışmanın, "Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeliler" üzerinden başladığına işaret eden Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 221 bin 671 kişi. Bunlardan 18 yaş ve üzeri kişi sayısı 125 bin 563. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi olarak açıkladığı verilere göre, seçimlerde zaten kütüklerde yer alabilecek kişi sayısı 125 bin 563. Olayı manipüle etmek için her yol ve yöntem denendiği için buradan başka bir alana atlayıp 'Doğum yeri Suriye olan 460 küsur bin kişi var.' dediler. Doğum yeri Suriye olan kişi sayısı da 163 bin. Kaldı ki şimdi siz gittiniz Amerika'da çalışıyorsunuz, orada anneniz çalışıyor, diyelim doğum yaptı, siz Amerikalı mı oldunuz ya da Türk vatandaşlığını mı kaybettiniz? Fransa'da doğum yaptı bir kadın, çocuğu Türk olmayacak mı, uyruğu mu değişecek. Yani bunu bile saysak doğum yeri Suriyeli olan sayısı bile ki bunlar Suriyeli olduğu anlamına gelmez Türk vatandaşı da olabilir, 163 bin." (AA)