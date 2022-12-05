İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak" denildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye soruşturma açıklaması
İçişleri Bakanlığı, 'Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak" denildi.