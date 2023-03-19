'İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarını boş veriyor ama CHP'liler önlem alıyor'

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceği iddialarına ilişkin, "İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarını boş veriyor ama CHP’liler kendi çaplarında önlemlerini alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Turan "Bu da benim sözüm olsun" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ısrarla, Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceği haberleri yayılıyor etrafa… Bu iddialar doğal olarak muhalefet kanadında huzursuzluk yaratıyor. İçişleri Bakanlığı iddiaları boş veriyor ama CHP’liler kendi çaplarında önlemlerini alıyor. İhbarları ciddiye almak, “Olmaz böyle şey” dememek lâzım…Bu ülkede her türlü melaneti gördük…Kılıçdaroğlu'nun, bazı çıkar çevrelerinin hedefinde olduğu malûm… Günün sorusu şu: Neden Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız oluyorlar? Neden onu düşman gibi görüyorlar?"