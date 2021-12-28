İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar "tehlikeli köpek ırkları" diye tanımladığı hayvanlar üzerinden kesilen cezaları açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
soL - Antalya
İçişleri Bakanlığı kesilen köpek cezalarını açıkladı, son tarihi duyurdu
İçişleri Bakanlığı, köpekler üzerinden kesilen cezaların detaylarını açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar "tehlikeli köpek ırkları" diye tanımladığı hayvanlar üzerinden kesilen cezaları açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi: