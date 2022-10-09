İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-6 Ekim arasında kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen "Kadına El Kalkamaz" adlı programa ilişkin verilere yer verildi.

Açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede; 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldı, 1 milyon 38 bin broşür dağıtıldı. Hedef, yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesi" denildi.

Açıklamaya göre Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 4 milyon 43 bin 366'ya ulaştı ve uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısı 519 bin 672 oldu.

Elektronik İzleme Merkezi tarafından 611 vakanın takibi yapılırken, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı altında bulunan 2 bin 441 vakada "cinayet meydana gelmedi". Bakanlık 1 Ocak-6 Ekim 2022 tarihleri arasında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştüğünü kaydetti.