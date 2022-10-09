Boşanma aşamasında olduğu eşini ve çocuklarını öldüren saldırgan intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının bulunduğu evin kapısını kırarak içeriye girdi. Evden gelen sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, saldırganın önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)