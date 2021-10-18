İçişleri Bakanlığı duyurdu: Taksiciler için 12 kural

İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görseller hazırlayarak 81 il valiliğine gönderdi.

12 uyarının yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor" denildi.