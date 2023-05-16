İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta üç jandarma personeli yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde üç asker yaşamını yitirdi.

Bakanlığın paylaşımında ayrıca "J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs'ta, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan ve devam eden operasyonda" bir jandarmanın ve bir güvenlik korucusunun da yaralandığı" duyuruldu.

Sözcü'den Saygı Öztürk ise dört jandarma personelinin hayatını kaybettiğini iddia etti.