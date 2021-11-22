İçişleri Bakanlığı bütçesinde son 7 yılda yüzde 300 artış oldu

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2020 kesin hesaplarıyla 2022 yılı bütçelerinin görüşüleceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinde dikkat çeken nokta ise son 7 yıldaki yüzde 300'lük artış oldu. 2021’de 89 milyar 424 milyon bütçe ayrılan bakanlık ve bağlı kuruluşların toplam bütçesinde yüzde 30 artış yapıldı.

Yapılan plan uyarınca, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2022 yılı hane halkı, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara toplam 3 milyar 970 milyon 259 bin TL’yi bulan kaynak aktarımında bulunulacak.

Yeni bütçe düzenlemesiyle birlikte, sınırlarda 2021 yılında toplam 55 kilometre daha duvar örüldüğü ve yeni yıldaki hedefin ise 45 kilometreyi bulacağının söylendiği planlamada, korucu sayılarında da artışa gidilerek, 2021’de alınan 2000 korucuya 500 korucunun daha ekleneceği belirtildi.

Gözetleme kulelerinin yapımında ise 2021’de yapılan 200 kuleye, 2022’de 141 tane daha ekleneceğinin altı çizilirken, yeni yılda 9 bine varan sayıda derneğin de denetlenmesi planlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın bütçelerinde de artışa gidileceğinin belirtildiği planlamada, Cumhurbaşkanlığı korumasının da yüzde 40 artış alacağı öngörüldü.