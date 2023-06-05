İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sel açıklaması: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan bir kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirti.

Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan bir kişi hayatını kaybettiğini ifade eden Yerlikaya, "Amasya'da bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu" dedi.

Yerlikaya ayrıca, Kastamonu'da 38 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.