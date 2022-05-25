İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı.
Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını "Yalancı" notuyla paylaşırken, söz konusu tweet tepki çekti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - ESKİŞEHİR
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Yalancı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı.
Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını "Yalancı" notuyla paylaşırken, söz konusu tweet tepki çekti.