İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Yalancı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını "Yalancı" notuyla paylaşırken, söz konusu tweet tepki çekti.

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