İçişleri Bakanı Soylu: ABD bu seçime müdahale ediyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kumpas, kaset ve montaj içeriklerinin arkasında Rusların olduğunu iddia etmesinin ardından iktidar cephesi de seçime ABD'nin müdahale ettiğini savundu.

CNNTürk yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dezenformasyon içeriklerini uluslararası servislerin servis ettiğini kaydederek ABD'ye işaret etti.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: