İçişleri Bakanı Soylu: ABD bu seçime müdahale ediyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kumpas, kaset ve montaj içeriklerinin arkasında Rusların olduğunu iddia etmesinin ardından iktidar cephesi de seçime ABD'nin müdahale ettiğini savundu.
CNNTürk yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dezenformasyon içeriklerini uluslararası servislerin servis ettiğini kaydederek ABD'ye işaret etti.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, '2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz' dedi.
- Kasetler, tehditler şantajlar ortaya saçıldı. Burada bir operasyon var. Uluslararası alandan servis edilen bir şekilde itibar suikastının ortaya döküldüğü görülmektedir.
- FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.
- Temel mantık, İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor.