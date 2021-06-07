İçişleri Bakanı sigorta işini büyütmüş

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık konumunu kullanarak holding ve özel sektör firmalarının kullandığı araçların kasko ve sigorta işlemlerini kendi şirketine bağladığını öne sürmüştü.

Soylu’nun şirketi Engin Sigorta'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmış "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin Türk Hava Yolları ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir" denilmişti.

'57 kat büyüdü'

Peker yayınladığı 9. videoda da Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, şöyle demişti:

“Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında 'Erdal baba' diyordun. Şimdi Erdal baba lazım değil ki... Bütün holdingler sende. Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misafir ettiğini anlatacağım.”

Yeni bir sigorta şirketi kurmuşlar

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun 18 Ocak'ta yeni bir sigorta şirketi kurduğu öğrenildi. Böylece Soylu ailesi, son dönemde artan internet üzerinden sigorta satış pazarına adım attı.

Şirketin sermayesi 100 bin TL olarak belirlenirken, faaliyet alanı içine internet üzerinden sigorta satışı da eklendi. İki ortaklı şirketin ismi ise Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi oldu.

Şirketin faaliyet konusu içinde “e-sigorta hizmetleri sunmak” başlığı yer aldı. Şirket hisseleri, Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü.

Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin adresi ise ailenin 1996’da kurduğu Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile aynı yer olarak belirlendi.

'Yazıcının poliçe kesmesi hoşuma gider'

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı televizyon programında Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yaparken, "Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum" demişti.