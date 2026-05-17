İçişleri Bakanı duyurdu: Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis yaşamını yitirdi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 15:39
Tekirdağ'da iki polis memuru silahlı kavga olayına müdahale sırasında hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren polis memurlarının isimlerinin Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır" ifadelerini kullandı.
