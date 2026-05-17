soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

İçişleri Bakanı duyurdu: Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un silahlı kavga olayına müdahale sırasında şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 15:39

Tekirdağ'da iki polis memuru silahlı kavga olayına müdahale sırasında hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren polis memurlarının isimlerinin Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

