'İş için CV bırakanlar AKP'ye üye yapılıyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da vatandaşların izni ve rızası olmadan AKP üyesi yapıldığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, "Önüne geleni, iş için CV’sini bırakanı, kimlik bilgilerine ulaşılanı üye olarak kaydedebilirler." dedi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurlarının dahi AKP'ye üye olarak kaydedildiğini öne süren Tanal, “E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada durumu fark eden hemşerilerim, bizlere ulaşıyor. İzni ve rızası olmadan AKP'li yapıldığını fark edenler, üyeliklerini siliyor” dedi. AKP il-ilçe teşkilatları arasında en çok üye sayısına ulaşma yönünde bir rekabet var.’’