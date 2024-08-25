İç Anadolu sele teslim: Kırşehir'de sele kapılan çoban öldü, Kayseri'de 1 kişi kayıp

İç Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Kırşehir'de sele kapılan bir çoban hayatını kaybetti. Kayseri'deyse heyelan meydana geldi, 1 kişi kayıp.

Kırşehir: Sele kapılan çoban öldü

Kırşehir'de sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi.

Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Hastaneye kaldırılan Akar, kurtarılamadı.

Kayseri: 1 kişi kayıp

Kayseri’nin Bünyan ilçesisinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin dere yatağındaki çalışmaları devam ediyor.

Peribacaları parçalandı

Nevşehir''de Göreme Beldesi'nde bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü.

Ürgüp'ün Pancarlık mevkinde selde mahsur kalan 12 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir

Sivas'ta çay taştı, 8 evi sel bastı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Tohma Çayının taşması sonucu sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, sel suyu ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Kapanan yoldaki çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.