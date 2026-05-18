İbrahim Kaypakkaya katledilişinin 53. yılında anılıyor

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, 53 yıl önce bugün Diyarbakır Cezaevi'nde gördüğü işkenceler sonrasında yaşamını yitirmişti. Kaypakkaya, ölümünün 53. yılında bir kez daha saygıyla anılıyor.

6. Filo'ya karşı bildiri yayımladığı için üniversiteden atıldı

İbrahim Kaypakkaya, 1948 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde dünyaya geldi. İlkokulu bitirmesinin ardından önce Hasanoğlan Öğretmen Okulu'na sonra İstanbul'daki Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na başladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi olan Kaypakkaya, devrimci fikirlerle bu dönemde tanıştı. Mart 1968'de Çapa Fikir Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldı. Çapa Fikir Kulübü'nün başkanı olan Kaypakkaya, ABD'nin 6. Filosu'na karşı bildiri yayınladığı gerekçesiyle Kasım 1968'de okuldan atıldı.

Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Kaypakkaya, TİP içindeki Milli Demokratik Devrim-Sosyalist Devrim ayrışmasında Milli Demokratik Devrim tezini savundu. 24 Nisan 1972 tarihinde kurulan TKP/ML'nin kurucuları arasındaydı.

İşkenceyle katledildi

24 Ocak 1973'de Dersim'de girilen bir çatışmada yaralanan Kaypakkaya, günlerce dağda saklandı. Yiyeceğinin bitmesi üzerine indiği köyde bir öğretmenin Kayapakkaya'yı ihbar etmesi sonucunda yakalandı. Yaralı olduğunun bilinmesine rağmen saatlerce yürütülmesi nedeniyle ayak parmakları hissizleşti. Bunun sonucunda kaldırıldığı hastanede 20 Şubat 1973'te ayak parmakları kesildi.

İbrahim Kaypakkaya, Diyarbakır'da dört aylık sorgulama ve işkence sürecinden sonra 9 Mayıs 1973'te babasına sorgusunun bittiğini ve görüşmelerinde sakınca olmadığını belirtip, Çapa FKF ile ilgili hakkında açılan bir soruşturma için bazı belgeleri getirmesini istedi. Mahkemeye çıkartılmasına az bir zaman kala, görgü tanıklarına göre 16 Mayıs 1973'te son bir kez sorguya götürüldü ve 18 Mayıs 1973'te yaşama veda etti. Ölüm sebebi kayıtlara intihar olarak geçti.

Oğlunu anan anneyi ifadeye çağırdılar

2012 yılında Şükran Kaypakkaya, oğlunun mezarına gittiği için ifade vermişti. Şükran Kaypakkaya, “Anmada pankart taşıdınız mı", "Yasadışı bir slogan attınız mı?” gibi akıl dışı soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Şükran Kaypakkaya, savcıya “Biz ne yaptık oğlum? İki gözyaşı dökmeyi, bir karanfil koymayı bize çok gördünüz. Bunun neresi suç? Bu nedenle adliyeye gelmek çok ağrıma gidiyor. Ben bir anneyim. Sizin de anneniz var. İstemem sizin anneniz benim yerimde olsun” demişti.

'Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit' kitabına yasak!

Komünist şair Nihat Behram'ın, İbrahim Kaypakkaya'nın yaşamını ve mücadelesini anlattı "Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit" kitabı 2018 yılında, yazılışından 30 yıl sonra yasaklandı.

İbrahim Kaypakkaya'nın mezarına kameralı takip: Ziyaret edenler fotoğraflanıyor

Kaypakkaya'nın Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyündeki mezarı geçtiğimiz yıl kamerayla izlenmeye başlamıştı.

Çorum’da İbrahim Kaypakkaya’nın mezarına kurulan karakolun ardından şimdi de mezar taşının tam karşısına iki kamera yerleştirilmişti.

Köy mezarlığında bulunan mezara ilk olarak bir karakol kurulmuş, ardından giriş-çıkışlar kontrol altına alınmıştı. Mezar başında yapılan anmalar dron ile gözetleniyor, katılanlara kimlik sorgulaması yapılıyor.