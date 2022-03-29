İbrahim Kalın'ın sözleri gerginlik yarattı, Rusya'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün CNN televizyonunda Becky Anderson'ın sunduğu "Connect the World" programında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

İbrahim Kalın, Rusya’nın bu talebinin çok maksimalist ve gerçekçi olmadığını savunarak, bu durumun Donbas için de geçerli olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukraynalı tarafların bir çeşit anlaşma için bir yol bulabileceğine işaret eden Kalın, "Ancak liderlik düzeyinde bir toplantıyla Donbas ve Kırım’ın ciddi şekilde tartışılması lazım. Çünkü bunlar doğrudan Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği konusunun merkezini ilgilendiriyor" dedi.

Kalın, Kırım ve Donbas’ın geleceğinin hala belirsiz olduğu bir ortamda Putin’in barış yapmaya hazır olup olmadığı konusuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Putin, barış yapmak istiyorsa hemen savaşı durdurabilir, insani ateşkes çağrısında bulunabilir. Böylelikle müzakereler teknik seviyede, siyasi seviyede ve stratejik seviyede devam edebilir. Biz, dünyanın geri kalanı gibi Kırım’ın ilhakını tanımadık. Hatta Çin bile Kırım’ın ilhakını tanımadı. Bu yüzden dedim ki; Rusya’nın bu konudaki talebi çok maksimalist ve gerçek dışı. (Rusya) Onlar gerçekten başka fikirlerle gelmeli."

Rusya'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın bu yöndeki sözlerine Rusya tarafından tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kalın’ın bu yöndeki sözlerine tepki gösterdi. Sputnik’in aktardığına göre Zaharova, “Bizce bu açıklama, beyan edilen bu iş birliğinin dışına çıkıyor. Bu, her şeye rağmen Türk temsilcilerin yorumda bulunmaması gereken bir konu” dedi.